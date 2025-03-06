СБУ: Двоє мешканців Києва передавали російському ГРУ геодані для ударів по об'єктах енергетики

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської військової розвідки ГРУ), які діяли у Київській, Чернігівській та Сумській областях.



Чоловіки збирали дані для підготовки повітряних атак високовольтними лініями електропередачі, з метою відключення електрики в північних регіонах України.

За матеріалами слідства, затримані особисто виїжджали на місцевість та фіксували геолокацію потенційних цілей. Крім того, вони мали виявити та передати російським військовим координати радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб полегшити російські удари по об'єктах в обхід української системи ППО.



Підозрюваних затримали у Києві. Ними виявились 27-річний помічник юриста однієї з місцевих юридичних компаній та його 25-річний знайомий, який не мав постійної роботи. 2024 року вони шукали «швидкі заробітки» в Telegram-каналах, де й були завербовані російською військовою розвідкою.



Для збору розвідданих агенти їздили трьома областями України. Виявлені об'єкти вони фотографували через спеціальний додаток, що фіксує координати, дату та час фільмування.

СБУ задокументувала, що агенти дистанційно координували свої дії із представниками російських спецслужб. Для маскування вони постійно змінювали SIM-картки та телефони.

Під час обшуків у затриманих вилучено комп'ютерну техніку та вісім мобільних телефонів, які містять докази їхньої співпраці з ГРУ.



Слідчі СБУ повідомили затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Раніше Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді двом колишнім співробітникам незаконно створеної «виправної колонії» в окупованому Маріуполі.