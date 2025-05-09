Війська Росії на другий день «перемир'я» вже двічі обстріляли Костянтинівку: пошкоджена п'ятиповерхівка

Наслідки обстрілів Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

9 травня російські окупанти двічі вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Першого удару завдали безпілотником літакового типу «Молнія-1». Пошкоджений п'ятиповерховий будинок. Повторний обстріл ЗС РФ здійснили зі ствольної артилерії. Снаряд влучив у район житлової забудови, пошкоджена лінія газопостачання. Без постраждалих.

Нагадаємо, що армія РФ у перший день «перемир'я» обстріляла Покровськ та Костянтинівку, внаслідок чого поранені три людини.