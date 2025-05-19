Армія РФ 14 разів за добу обстріляла населені пункти Донецької області — ОВА

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 18 травня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 19 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство, у Родинському – будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, гараж та авто. В Іллінівці поранено 2 особи, пошкоджено 4 будинки та лінію електропередач. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини, зазначив начальник ОВА.