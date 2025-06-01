Контролював президент, реалізував – голова СБУ: спецоперацію «Павутина» готували понад півтора року

Відомо, як СБУ реалізувала спецоперацію Павутина. Фото: джерела

Служба безпеки України провела спецоперацію «Павутина», в результаті був вражений 41 літак стратегічної авіації РФ. Як відомо, її готували понад півтора роки. Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела у спецслужбі.



Як зазначається, президент України Володимир Зеленський контролював перебіг операції. Своєю чергою голова СБУ Василь Малюк зміг реалізувати ідею.



«СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, які вже розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники», — йдеться у повідомленні.





У Службі безпеки уточнили, що люди, які брали участь у цій спецоперації, вже давно перебувають в Україні.



Раніше ми писали, що внаслідок спецоперації СБУ під назвою «Павутина» у Росії горить стратегічна авіація. Україна атакувала літаки на чотирьох аеродромах: «Біла», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново».