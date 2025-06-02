Російська авіація завдала ударів по Куп'янську: пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей

Наслідки удару по Куп'янську Фото: Харківська обласна прокуратура

2 червня близько 09:30 війська Росії завдали авіаційного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.



Пошкоджені щонайменше 30 будинків. Внаслідок атаки поранення отримали дві жінки віком 56 та 60 років та 78-річний чоловік.



Вже об 11:45 російська авіація знову атакувала місто. Постраждали дві жінки. Є пошкодження у приватному секторі.

Нагадаємо, що 2 червня армія РФ двічі атакувала рятувальників під Запоріжжям, внаслідок чого поранені 12 людей.