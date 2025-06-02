Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російська авіація завдала ударів по Куп'янську: пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей

02 червня 2025, 20:52

Російська авіація завдала ударів по Куп'янську: пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей

Наслідки удару по Куп'янську Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки удару по Куп'янську Фото: Харківська обласна прокуратура

2 червня близько 09:30 війська Росії завдали авіаційного удару по місту Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Пошкоджені щонайменше 30 будинків. Внаслідок атаки поранення отримали дві жінки віком 56 та 60 років та 78-річний чоловік.

Вже об 11:45 російська авіація знову атакувала місто. Постраждали дві жінки. Є пошкодження у приватному секторі.

Нагадаємо, що 2 червня армія РФ двічі атакувала рятувальників під Запоріжжям, внаслідок чого поранені 12 людей.

ТЕГИ

Місця
Куп'янськ
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Поранені обстріли Авіація
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
11:59
Під окупованим Мелітополем ГУР підірвало військовий потяг росіян
10:18
Партизани вивели з ладу важливу залізничну ділянку окупантів на Донеччині
22:00
Головне за день: Сумська область під вогнем - ферми знищені, евакуація розширена
15:55
Мешканці Луганська заявили про поломку атракціону в парку, але «прокуратура ЛНР» не знайшла порушень
14:10
Примусова праця для незгодних: в Донецьку окупанти виправляють проукраїнських підлітків
23:17
Головне за день: ЗС РФ зайняли два села на Донеччині. «Суд ДНР» засудив «азовця» до 29 років
23:10
Замість рішень — поради: у Донецьку визнали дефіцит води та закликали городників економити
14:55
На газонакопичувальній станції в окупованому Єнакієвому пролунав вибух
00:14
Головне за день: РФ окупувала Зелене поле. У Ставрополі вбито майора, причетного до бомбардування Маріуполя
00:12
На Луганщині окупанти схопили громадянина України
21:15
В Україні судитимуть учасника так званої «самооборони Криму»
16:16
З окупованої Херсонщини повернули двох сиріт в Україну
13:03
На реалізацію закону про компенсації ВПО за зруйноване житло потрібно 3,3 трлн гривень
00:00
Лісова пожежа охопила околиці Сіверскодонецька — згоріли десятки гектарів
23:35
Головне за день: Переговори у Стамбулі 2 червня. РФ атакувала Костянтинівку тричі за добу
22:43
Окупаційна армія на Сумщині захопила кілька сіл
19:30
У Маріуполі на місці кладовища окупаційна влада зробила звалище будівельного сміття
16:20
Окупаційна влада не змогла подолати дефіцит рятувальників
15:12
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
усі новини
21:47
Безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області: загинули російські військові
21:21
Росія намагається наступати на кількох напрямках: один із «найгарячіших» – Покровський, – Зеленський
20:52
Російська авіація завдала ударів по Куп'янську: пошкоджені десятки будинків, поранені п'ять людей
20:15
Армія РФ двічі атакувала рятувальників під Запоріжжям: поранені 12 людей
20:06
Дрон ЗСУ уникнув обстрілу і вразив машину росіян
19:19
Північ Сумщини під тиском: ворог рветься до Сум
19:11
У Білозерському на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи: з-під завалів дістали фрагменти тіл
18:45
Переговори України та Росії у Стамбулі: про що домовилися сторони
18:28
Росіяни атакували медичну автівку в центрі Херсона: є жертви
17:57
МіГ-29 ЗСУ знищив пункт управління дронами РФ на півдні
17:51
Атака «шахеда» на п'ятиповерхівку у Білозерському: під завалами продовжують шукати людей
17:35
В Україні розробили альтернативні методи навчання для школярів в окупації
17:31
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ безпілотниками: є постраждала
17:02
Росія та Україна домовилися: новий обмін буде — подробиці пізніше
16:53
Україна передала Росії список депортованих дітей — Андрій Єрмак
16:24
Переговори між Україною та РФ закінчилися
16:18
Колишній прем'єр-міністр України став академіком РАН — вперше без наукових статей
16:16
«АТЕШ» вивів з ладу залізничну автоматику окупантів під Маріуполем
15:55
Знущався над українськими військовими у Донецьку: прокуратура повідомила про підозру окупанту
15:14
У Тольятті дітям вручили шеврони ПВК «Вагнер»
усі новини
ВІДЕО
Атака БПЛА на Воронезьку область. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували авіаційний центр у Воронезькій області: загинули російські військові
02 червня, 21:47
Окупанти стріляють по дрону ЗСУ. Фото: кадр із відео Дрон ЗСУ уникнув обстрілу і вразив машину росіян
02 червня, 20:06
Аварійно-рятувальні роботи на місці частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Білозерському. Фото: ДСНС У Білозерському на місці удару «шахеда» завершили аварійно-рятувальні роботи: з-під завалів дістали фрагменти тіл
02 червня, 19:11
Переговори закінчились близько 16:00. Фото: скріншот з відео Переговори між Україною та РФ закінчилися
02 червня, 16:24
Момент удару по ЗРК росіян. Фото: кадр із відео Пілот ЗСУ на Су-27 знищив російський ЗРК ракетою HARM
02 червня, 14:44
Момент удару по САУ «Гвоздика». Фото: кадр із відео Сили оборони знищили САУ «Гвоздика» на Покровському напрямку
02 червня, 11:21

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір