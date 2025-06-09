На захопленому Донбасі під прапором Росії мілітиризували щонайменше десять тисяч дітей

Проросійські паблики повідомили про проведення пропагандистської акції у п'яти містах тимчасово окупованого Донбасу. До Дня Росії на центральних площах Донецька, Макіївки, Тельманового, Мангуша та Шахтарська розгорнули величезний триколор площею 1500 квадратних метрів.



На акцію, як повідомляється, зібрали понад 1000 дітей. Після заходу прапор вирішили відправити до Москви — його планують продемонструвати на ВДНГ.



Підконтрольна Росії влада продовжує систематично використовувати дітей у пропагандистських цілях, активно залучаючи їх до заходів, включаючи і мілітаристського характеру. Одним із інструментів такої політики залишається мережа дитячо-патріотичних осередків — так звані «Юнармії».



За даними Hromadske, на травень 2025 року, в Луганській області діє 102 загони «Юнармії» у 24 адміністративних одиницях. У них беруть участь понад 6000 дітей.



На Донеччині, згідно з даними видання Zmina, на вересень 2024 року, налічується 150 загонів руху «Молода гвардія — Юнармія», до яких залучено понад 4000 неповнолітніх.



Таким чином, на захоплених територіях Луганської та Донецької областей діє не менше 252 мілітарі-організації, куди залучено 10000 українських дітей.



В інших тимчасово окупованих областях ситуація виглядає таким чином:



У Криму з 2016 року створено 874 загони «Юнармії», в яких налічується близько 29 тисяч дітей, пишуть «Крим Реалії».



У захоплених районах Запорізької області, станом на березень 2025 року, за даними видання «Рубрика», близько 1800 школярів залучено до «Юнармії».



Загалом, за підтвердженими даними, до мілітаристських осередків на тимчасово окупованих територіях України залучено понад 35 тисяч дітей, об'єднаних у 1149 загонів.



Проте реальна кількість може бути значно вищою, враховуючи розширення мережі та закритий доступ до інформації.