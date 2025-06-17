У США розпустили робочу групу, яка мала посилити тиск на РФ з метою припинення вогню

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Адміністрація Дональда Трампа припинила роботу міжвідомчої робочої групи, яка була створена для розробки механізмів тиску на Росію для прискорення переговорів щодо миру в Україні. Про це пише Reuters із посиланням на трьох американських чиновників.

Група почала працювати на початку весни, зазначає агентство. Однак зараз стало зрозуміло, що Дональд Трамп не зацікавлений у більшій конфронтації з Москвою, сказали співрозмовники журналістів.

Останні заяви Трампа свідчать, що США можуть завершити свою посередницьку місію з досягнення миру в Україні, і робота групи не видається актуальною, додали джерела Reuters.

«До кінця всі зменшили оберти, тому що президента там не було», — сказав один із співрозмовників.

Останній удар по робочій групі було завдано приблизно три тижні тому, коли в рамках масштабної кадрової зачистки було звільнено більшість співробітників Ради нацбезпеки Білого дому, у тому числі вся команда, яка займалася війною в Україні, повідомили джерела агентства.

Про існування групи раніше не повідомлялося, зазначає Reuters. Група була організована та координована високопосадовцями Служби нацбезпеки США, повідомили співрозмовники журналістів. У її роботі брали участь представники Держдепу, Мінфіну, Пентагону та розвідки.

Члени робочої групи обговорювали зокрема можливість тиску на колишні радянські республіки та інші країни Східної Європи та Азії, щоб обмежити потік товарів до Росії та енергоносіїв із неї.

Пропозиції групи варіювалися від економічних угод до таємних спецоперацій, повідомили джерела. За словами одного із співрозмовників Reuters, обговорювалося створення стимулів, які б підштовхнули Казахстан до більш рішучої боротьби з обходом санкцій.

Невідомо, чи Дональд Трамп знав про створення групи та її розпуск, підкреслює Reuters.

Припинення роботи цієї групи, ймовірно, посилить стурбованість європейських союзників США щодо небажання Трампа повноцінно підтримувати Україну.