У Москві військова поліція затримала соратника Стрєлкова Михайла Полинкова

Соратник Стрєлкова Михайло Полинков. Фото: кадр із відео

Вранці 18 червня співробітники російської військової поліції затримали Z-блогера Михайла Полинкова у Москві. Про це стало відомо із повідомлення прокремлівського Телеграм-каналу Baza.



За словами його адвоката Олександра Молохова, Полинкова доставили до військово-слідчого відділу Слідчого комітету Росії на Спартаківській вулиці.



Причина затримання поки що невідома. Однак, на думку адвоката Z-блогера, затримання може бути пов'язане з опублікованим архівним відео з Володимиром Соловйовим. На відео російський пропагандист каже, що «якби в Ізраїлі почалася війна, то він би поїхав його захищати». У відповідь Полинков написав: «Ось спробуй тепер скажи, що Ізраїлю ніхто нічого не обіцяв».



Михайло Полинков у своєму Телеграм-каналі підтвердив, що 18 червня його справді затримали. Він також пов'язує своє затримання із публікацією на адресу Соловйова.



Полинков є соратником російського терориста та колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він – голова «Російського Руху Стрєлкова» та член ЦВК партії КПРС «Російська Весна». Також соратники Полинкова називають його «ветераном» війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що у червні 2024 року в Москві катаною зарізали колишнього начальника окупаційної «міліції» Краматорська та ставленика Стрєлкова Дениса Безпроскурного.