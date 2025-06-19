РФ передає тіла своїх військових під час обмінів з Україною: у МВС розповіли деталі

РФ передає Україні тіла своїх солдатів разом із полеглими українськими військовими. Фото: Ігор Клименко

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що російська сторона під час повернення тіл українських військових передає разом із ними тіла загиблих російських солдатів. Про це він написав в телеграм.



«Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових із тілами українців», — повідомив він.



За словами Клименка, встановлено щонайменше один випадок такої передачі, який підтверджено документально.





«Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних «родінє» солдатів та офіцерів. Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам», — написав Клименко.



Тіло загиблого №192/25, яке було передано Україні, було одягнене у військову форму російської армії.



«Особа встановлена: Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ (в/ч 35390). Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення в районі Новомихайлівки Донецької області», — заявив глава МВС.



Раніше ми писали, що 15 червня в Україну повернули тіла 1200 загиблих – відбувся черговий етап репатріації.

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