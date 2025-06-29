Цієї ночі сили ППО знищили 475 із 537 повітряних цілей

Росіяни випустили Україною рекордні 537 цілей. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 29 червня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Усього росіяни використали 537 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 475 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Окупанти використовували 477 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово та мис Чауда. Понад 250 із них — «Шахеди».



Крім того, було використано 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської області; 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області та Криму; 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської та Брянської областей; 5 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря; 3 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області.



Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 475 цілей. 249 збито вогневими засобами, 226 — локально втрачені:



- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локально втрачені/подавлені РЕБ;



- 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 збита;



- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збиті, 1 — локально втрачена;



- 4 крилаті ракети «Калібр» збиті.



Зафіксовано попадання засобів повітряного нападу супротивника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.



Раніше ми писали, що Служба безпеки України повідомила про проведення чергової успішної спецоперації . Силовики завдали удару по військовій інфраструктурі російських окупаційних військ.

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