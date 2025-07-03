У Луганську прогримів вибух: є загиблі та поранений

У тимчасово окупованому Луганську прогримів вибух, унаслідок якого загинули двоє людей і ще одна дістала поранення. Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали.
За попередньою інформацією, вибух стався на вулиці Тараса Шевченка - неподалік від краєзнавчого музею, де в цей час відбувалося відкриття виставки, присвяченої операції «Поток» (газопровід до Суджі).
«Подробиці інциденту поки що відсутні», — йдеться у повідомленнях.
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