ППО збила 20 російських ударних дронів

Сили ППО збили 20 російських ударних дронів. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 13 липня атакувала територію України за допомогою 60 ударних БПЛА типу Shahed та дронів різних типів. Протиповітряна оборона збила 20 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Протягом дня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони (понад 20 «шахедів»), уночі — прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 20 дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.



Крім того, 20 дронів-імітаторів — локально втрачені/пригнічені РЕБ.



Також зафіксовано влучення 20 БПЛА у 5 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч на 13 липня, неділю, Слов'янськ зазнав чергової атаки з боку російських сил.

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