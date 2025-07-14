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Трамп: Путін говорить красиво, а потім бомбить — США поставлять Україні ЗРК Patriot

14 липня 2025, 08:13

Трамп: Путін говорить красиво, а потім бомбить — США поставлять Україні ЗРК Patriot

Трамп: Путін говорить красиво, а потім бомбить — США поставлять Україні ЗРК Patriot

Президент Дональд Трамп сьогодні, 14 липня, оголосить про новий план військової допомоги Україні, який, як очікується, включить постачання наступальної зброї. Про це написало видання The Hill.

Нова ініціатива буде представлена під час його зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі. Згідно з планом, європейські країни профінансують постачання американського озброєння, яке буде направлене до України.

У неділю, 13 липня, Трамп заявив, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot. При цьому він знову висловив незадоволення діями президента Росії Володимира Путіна.

Трамп не уточнив, скільки саме систем Patriot буде поставлено, проте наголосив, що Сполучені Штати не оплачуватимуть ці поставки.

«Я ще не визначив точну кількість, але Україна отримає дещо, бо їй необхідний захист. При цьому сплачує Європейський Союз. Ми нічого не платимо, але ми відправимо їм це», — сказав Трамп журналістам на базі Ендрюс, повертаючись до Вашингтона.

Він додав: «Ми передамо їм Patriot, які їм дуже потрібні. Путін багатьох здивував: він говорить красиво, а потім увечері всіх бомбить. Це проблема. Мені це не подобається».

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що досяг домовленості з альянсом: НАТО бере на себе основну частину витрат на постачання зброї Києву. Америка відновила військову допомогу Україні після того, як Пентагон призупинив деякі постачання, пославшись на виснаження американських арсеналів.

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