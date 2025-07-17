РФ запускає «Шахеди» і «Гербери» хвилями по висотах

Російські військові продовжують шукати шляхи обходу української ППО, застосовуючи нову тактику: вони запускають кілька груп ударних безпілотників в одному напрямку — на різних висотах і з різною швидкістю. Про це йдеться в повідомленні пілотів бойової авіації ЗСУ.
В атаках використовуються як іранські «Шахеди», так і російські БПЛА «Гербера». Таким чином ворог намагається заплутати системи ППО й ускладнити перехоплення цілей.
Однак, за наявними даними, ця тактика поки не приносить серйозних результатів. Для відбиття таких масованих атак ЗСУ залучають максимально можливу кількість засобів — від мобільних вогневих груп і зенітних розрахунків до авіації та навіть легкомоторних літаків.
Нагадаємо, вночі російські дрони атакували Дружківку, прогриміло щонайменше три вибухи.
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