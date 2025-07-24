З російського полону повернувся захисник із Покровська Донецької області

Після трирічного перебування в російському полоні на батьківщину повернувся захисник з Покровська Євген Рудченко. Фото: Покровська МВА

23 липня під час чергового обміну військовополоненими додому повернувся мешканець Покровська Євген Рудченко. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Рудченко народився у 1998 році та навчався у Донецькому національному технічному університеті.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист України. У 2022 році потрапив у полон, де провів понад три роки.

«Тепер Євген знову вдома, в Україні — живий, вільний, поряд із рідними», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, між Україною та Росією вчора, 23 липня, розпочався черговий етап обміну військовополоненими. Сторони розпочали виконання домовленостей, досягнутих під час останніх переговорів у Стамбулі.