МіГ-29 ЗСУ завдав удару GBU-62 по бліндажу з окупантами на півдні

Удар GBU-62 по штурмових групах ЗС РФ.

Авіація ЗСУ завдала удару керованою авіабомбою GBU-62 по місцю зосередження російських окупантів. Про це повідомили в блозі пілотів Повітряних сил України «Соняшник».



На тимчасово окупованому півдні, точним скиданням високоточної бомби GBU-62 екіпаж МіГ-29 ЗСУ знищив бліндаж зі штурмовими групами російських окупантів.



Загалом за останній день авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки, а також по одній ворожій радіолокаційній станції.