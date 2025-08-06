У Москві завершилася зустріч Путіна та спецпосланця президента США Віткоффа

Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який перебуває з візитом у Москві, провів зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним. Переговори відбувалися у Кремлі.
Зустріч між спецпосланцем Трампа та Путіним тривала майже 3 години, повідомляють росЗМІ.
Після цього, за повідомленнями прокремлівських ЗМІ, Віткофф приїхав до американського посольства у Москві.
З першою короткою заявою вже виступила російська сторона.
Посланець РФ з питань інвестицій Кирило Дмитрієв, який зустрічав зранку американського політика в аеропорту, прокоментував переговори Путіна та Віткоффа так: «Діалог переможе».
Візит спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви став п'ятим з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.
Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 23:30 за київським часом президент США Дональд Трамп виступить із заявою з Овального кабінету Білого дому.
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