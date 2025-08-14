Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У прифронтовій Дружківці виявили туберкульоз та COVID-19

14 серпня 2025, 09:46

У прифронтовій Дружківці виявили туберкульоз та COVID-19

У прифронтовій Дружківці Донецької області за минулий тиждень зареєстровано один випадок захворювання на коронавірус. Про це з посиланням на Дружківське відділення Донецького обласного центру контролю та профілактики захворювань, повідомляє сайт «Дружківка на долонях».

За даними фахівців, ситуація з інфекційною захворюваністю у місті залишається стабільною, спалахів не зафіксовано. Епідеміологічна обстановка щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 оцінюється як благополучна, показники захворюваності знаходяться на низькому рівні.

Серед хворих переважають діти — їхня частка становить 55,5%, при цьому майже 90% з них — малюки віком від 0 до 4 років. У дорослого пацієнта зафіксовано єдиний за тиждень випадок COVID-19.

Крім того, у місті зареєстровано три випадки гострої кишкової інфекції, два випадки укусів тварин та один випадок туберкульозу.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Дружківка
Інше
туберкульоз COVID-19
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
13:59
ЗСУ знищили російський радар «Скала-М» в окупованому Криму
12:55
Окупанти змушують дітей працювати через водну кризу
09:59
У Севастополі виявили центр координації авіаударів РФ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
усі новини
11:44
В Україні підтвердили нові субваріанти COVID-19 Nimbus і Stratus
11:43
Північна Корея незабаром перекине до РФ близько 6 тисяч військовослужбовців і техніку — Буданов
11:29
У ЗСУ відповіли, чи стабілізується ситуація на Добропільському напрямку
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
11:08
У центрі Ростова-на-Дону пролунав вибух після атаки дрона
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
10:39
Російські війська зосередили зусилля на захопленні міста Родинське під Покровськом – ЗСУ
10:38
Держава компенсує 70% іпотеки для мешканців Донбасу та інших прифронтових територій
10:11
Російська армія просунулася з Донецької у Дніпропетровську область – DeepState
09:48
Росіяни проникають у Покровськ, переодягнені в уніформу «Укрпошти» — The Telegraph
09:46
У прифронтовій Дружківці виявили туберкульоз та COVID-19
09:35
Липень став найсмертельнішим місяцем війни для цивільних
09:30
Війська Росії за добу вдарили по кількох містах Донеччини: загинули три людини, ще три – поранені
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
09:11
Прорив під Добропіллям: серед окупантів — бійці від 18 до 26 років
08:58
Білоруський завод виробляє деталі для ВПК РФ на верстатах з ЄС
08:37
Нафтопереробний завод у Волгограді атакували безпілотники: виникла пожежа
08:36
Трамп пообіцяв не обговорювати поділ України з Путіним
23:06
Росіяни масово переходять на Google Meet після обмежень у Telegram та WhatsApp
22:36
США готують «дуже серйозні наслідки» у разі відмови Путіна від миру
усі новини
ВІДЕО
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
14 серпня, 11:14
Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у центрі Ростова-на-Дону. Фото з місцевих пабліків У центрі Ростова-на-Дону пролунав вибух після атаки дрона
14 серпня, 11:08
Один із тралів із бронетехнікою. РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
14 серпня, 10:54
Держава компенсує 70% іпотеки для мешканців Донбасу та інших прифронтових територій Держава компенсує 70% іпотеки для мешканців Донбасу та інших прифронтових територій
14 серпня, 10:38
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
14 серпня, 09:15
Прорив під Добропіллям: серед окупантів — бійці від 18 до 26 років Прорив під Добропіллям: серед окупантів — бійці від 18 до 26 років
14 серпня, 09:11
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір