У прифронтовій Дружківці виявили туберкульоз та COVID-19

У прифронтовій Дружківці Донецької області за минулий тиждень зареєстровано один випадок захворювання на коронавірус. Про це з посиланням на Дружківське відділення Донецького обласного центру контролю та профілактики захворювань, повідомляє сайт «Дружківка на долонях».

За даними фахівців, ситуація з інфекційною захворюваністю у місті залишається стабільною, спалахів не зафіксовано. Епідеміологічна обстановка щодо грипу, ГРВІ та COVID-19 оцінюється як благополучна, показники захворюваності знаходяться на низькому рівні.



Серед хворих переважають діти — їхня частка становить 55,5%, при цьому майже 90% з них — малюки віком від 0 до 4 років. У дорослого пацієнта зафіксовано єдиний за тиждень випадок COVID-19.



Крім того, у місті зареєстровано три випадки гострої кишкової інфекції, два випадки укусів тварин та один випадок туберкульозу.