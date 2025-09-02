Росія вводить основні сили в Покровськ і просувається до станції

ЗС РФ просуваються до залізниці в Покровську.

На Покровськ Росія кидає основні сили, а не диверсійно-розвідувальні групи, як раніше. Противник шукає слабкі місця в приватному секторі та поступово просувається в напрямку залізничної станції — однієї з ключових цілей, повідомляє військовий з позивним «Мучной».

На південному заході ворог намагається закріпитися в промисловій зоні, щоб контролювати трасу з боку Гришиного і чинити постійний тиск FPV-дронами. Це створює додаткові ризики для логістики.



Бої тривають в районі залишків населеного пункту Троянда, а також на схід від нього — в дачному секторі. Там противник намагається вийти через гаражний сектор до мікрорайону Шахтарський і паралельно пробитися в бік Лазурного. Штурми відбуваються швидко, без затягування — ворог використовує раптовість і методичність дій.



«Ситуація в місті залишається вкрай напруженою і вимагає максимальної уваги та пильності. Ворог намагається розширити плацдарм всередині Покровська», — йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора в районах 14 населених пунктів.