Партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом

Диверсія на залізничному вузлі на околицях Єкатеринбурга.

За даними телеграм-каналу опору «АТЕШ», партизани провели диверсію на залізничному вузлі в околицях Єкатеринбурга, що призвело до серйозних збоїв у русі ешелонів на стратегічних напрямках.

Агент руху повідомив про пошкодження релейного обладнання на лінії. Через цей вузол проходили поставки боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу до передових позицій, а також до заводів і складів на півночі та сході. В результаті аварії військові склади вимушено простоюють, що завдає шкоди тиловій логістиці.



«Ми можемо вдарити по самому "серцю" військової машини, і ворог не може почуватися в безпеці», — йдеться в повідомленні.



Інформація перевіряється, офіційні коментарі російських силових структур на момент публікації не надходили.

