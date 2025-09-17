Партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом

За даними телеграм-каналу опору «АТЕШ», партизани провели диверсію на залізничному вузлі в околицях Єкатеринбурга, що призвело до серйозних збоїв у русі ешелонів на стратегічних напрямках.
Агент руху повідомив про пошкодження релейного обладнання на лінії. Через цей вузол проходили поставки боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу до передових позицій, а також до заводів і складів на півночі та сході. В результаті аварії військові склади вимушено простоюють, що завдає шкоди тиловій логістиці.
«Ми можемо вдарити по самому "серцю" військової машини, і ворог не може почуватися в безпеці», — йдеться в повідомленні.
Інформація перевіряється, офіційні коментарі російських силових структур на момент публікації не надходили.
Нагадаємо, масована атака російськими дронами та влучання по підстанціях призвели до затримки поїздів Дніпровським та Одеським напрямками.
