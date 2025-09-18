Ініціативу присвоїти звання Героя України Андрію Парубію підтримали 230 нардепів

Андрій Парубій. Фото: УНН

Верховна Рада України звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням посмертно присвоїти Андрію Володимировичу Парубію, колишньому спікеру парламенту та народному депутату, звання «Герой України». Про це повідомляє УНН.

Ініціативу підтримали 230 депутатів. Раніше петиція з такою вимогою набрала 25239 підписів із необхідних 25000, що зобов'язує главу держави дати офіційну відповідь протягом 83 днів.

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року Парубія було застрелено у Львові. Верховна Рада кваліфікувала його загибель як акт політичного терору Росії.