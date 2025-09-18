В окупованому Рубіжному антисанітарія через сміття біля будинків та на вулицях: в ОВА розповіли, що відбувається

Сміття на вулицях захопленого Рубіжного. Фото: окупаційна адміністрація Рубіжного

В окупованому місті Рубіжне Луганської області «комунальні служби» не в змозі регулярно вивозити побутове сміття, яке накопичується біля будинків та на вулицях. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, для цього не вистачає спеціалізованої техніки та працівників.



«Жителі міста неодноразово зверталися до окупаційної адміністрації. Однак там навіть не визначили терміни вирішення проблеми. У населеному пункті панує антисанітарія», – сказав Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі, внаслідок чого міста та селища залишилися без води.