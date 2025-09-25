Близько опівночі у Дружківці пролунав потужний вибух: пошкоджено близько 30 будинків

У ніч проти 25 вересня, близько 00:05, місто Дружківка Донецької області опинилося під російським ударом. Про це повідомляють «Новини Краматорського району».
Зазначається, що вибух пролунав у мікрорайоні Донський — сталося влучання у занедбаний будинку.
За інформацією видання, пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків, два з них повністю зруйновано.
Крім того, пошкоджено газопровід та електромережу.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області. Удару було завдано у двори багатоповерхових будинків на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса). Внаслідок обстрілу постраждала подружня пара.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях