Близько опівночі у Дружківці пролунав потужний вибух: пошкоджено близько 30 будинків

У ніч проти 25 вересня, близько 00:05, місто Дружківка Донецької області опинилося під російським ударом. Про це повідомляють «Новини Краматорського району».

Зазначається, що вибух пролунав у мікрорайоні Донський — сталося влучання у занедбаний будинку.

За інформацією видання, пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків, два з них повністю зруйновано.

Крім того, пошкоджено газопровід та електромережу.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, близько 23:20 у понеділок, 22 вересня, російські окупаційні війська вдарили по житловому сектору у місті Дружківка Краматорського району Донецької області. Удару було завдано у двори багатоповерхових будинків на вулиці Віталія Пилипенка (колишня Енгельса). Внаслідок обстрілу постраждала подружня пара.