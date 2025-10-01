Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку – ЗСУ

Російська армія за вересень втратила 22 496 військовослужбовців на Східному напрямку. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», підполковник Назар Волошин.
За його даними, втрати росіян у техніці за місяць склали:
- танки – 54;
- вертольоти – один;
- бойові броньовані машини – 40;
- гармати та міномети – 716;
- протитанкові засоби – два;
- реактивні системи залпового вогню – 22;
- важкі вогнеметні системи – вісім;
- засоби РЕБ – 114;
- засоби ППО – п'ять;
- автомобільна техніка – 1749;
- спеціальна техніка – 713;
- пункти управління БПЛА - 984;
- укриття – 5583;
- склади боєприпасів – 133;
- склади ПММ - 71.
Нагадаємо, що Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область.