Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку – ЗСУ

Знищена російська техніка. Фото: ОСУВ «Дніпро»

Російська армія за вересень втратила 22 496 військовослужбовців на Східному напрямку. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро», підполковник Назар Волошин.

За його даними, втрати росіян у техніці за місяць склали:

танки – 54;

вертольоти – один;

бойові броньовані машини – 40;

гармати та міномети – 716;

протитанкові засоби – два;

реактивні системи залпового вогню – 22;

важкі вогнеметні системи – вісім;

засоби РЕБ – 114;

засоби ППО – п'ять;

автомобільна техніка – 1749;

спеціальна техніка – 713;

пункти управління БПЛА - 984;

укриття – 5583;

склади боєприпасів – 133;

склади ПММ - 71.

Нагадаємо, що Росія перекидає війська з Херсонської у Донецьку область.