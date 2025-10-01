Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У Польщі побили 23-річного українця та намалювали на його обличчі нацистські символи

01 жовтня 2025, 14:58

У Польщі побили 23-річного українця та намалювали на його обличчі нацистські символи

Група підлітків побила 23-річного українця: йому поголили голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Кадр із відео Група підлітків побила 23-річного українця: йому поголили голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Кадр із відео

У Вроцлаві група підлітків заманила 23-річного українця у пастку та жорстоко побила його. Чоловіку поголили голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру. Про це повідомила пресслужба польської поліції у середу, 1 жовтня.

За даними правоохоронців, напад стався у вересні. Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовились про зустріч із українцем.

Коли чоловік з'явився у призначеному місці, на нього чекала група агресивних підлітків. Зловмисники не лише напали на чоловіка, а й обрили йому голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру.

У поліції зазначили, що напад має ознаки самосуду та містить тривожні ідеологічні мотиви.

«Такі дії є серйозним злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону», — заявили правоохоронці.

Частина осіб, які брали участь у нападі, ще не досягли 18-річного віку, тому справою займається також сімейний суд.

Наразі проводяться заходи з метою встановлення участі кожного з підлітків у жорстокому інциденті, заявили в поліції.

Інше
Підлітки Польща напад Українець
