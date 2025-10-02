Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга

РФ спеціально відключила електроенергію від Запорізької атомної електростанції. За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Росія готується під'єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї власної енергосистеми. Про це він написав у Х.



«Росія навмисно відключила електроенергію від Запорізької АЕС. Це було ручне відключення, проведене як тест, тоді як Росія готується під'єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї власної енергосистеми», — написав він.



Сибіга заявив, що наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: перезапуск реактора в умовах окупації – без належного охолодження, без ліцензії, без нагляду. Глава МЗС уточнив, що такі безвідповідальні дії Росії збільшують ризик ядерних інцидентів.



«Кожна дія Росії не тільки становить смертельну небезпеку, а й прокладає шлях до катастрофи. Нещодавнє відключення електроенергії на Чорнобильській АЕС, викликане ударом Росії по підстанції, ще раз продемонструвало, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю», — додав він.



Дипломат закликає партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, обмежені за часом перерви в бойових діях, безперешкодний доступ для ремонтних бригад і надання спеціалізованого обладнання, щоб забезпечити негайне відновлення резервної лінії, що залишилася, і швидке відновлення кількох незалежних зовнішніх джерел електропостачання Запорізької АЕС.



Раніше ми писали, що Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в окупованому Енергодарі Запорізької області, вже дев'ять днів без електропостачання. Ситуація є аварійною і може перерости в катастрофу, якщо невідкладно не відновити подачу електроенергії.

