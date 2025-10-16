Найважчі бої — під Покровськом та Оріховим: Росія посилила наступ на Донбас та Запоріжжя

Армія РФ посилила тиск у Донецькій та Запорізькій областях. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують посилювати тиск на східному та південному фронтах. За даними Генерального штабу ЗСУ, найзапекліші бої тривають у Донецькій області — особливо на Покровському та Костянтинівському напрямках, а також у західній частині Запорізької області — біля Оріхова, Полтавки та Успенівки.

Донецький напрямок залишається епіцентром боїв. На Лиманській ділянці за добу зафіксовано 7 атак — у районах Греківки, Колодязів, Новоселівки та Дерилового.

На Слов'янському напрямку українські захисники відбили 10 штурмів у Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Федорівки. На Краматорській ділянці сталося одне бойове зіткнення у напрямку Предтечиного.

Найвища інтенсивність боїв спостерігається на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Скріншот: Генштаб ЗСУ

На Костянтинівській ділянці противник провів 25 атак у районах Білої Гори, Плещіївки, Щербинівки, Клебан-Бика, Олександро-Калинового та Русин-Яру.



На Покровському напрямку українські війська відсікли 56 штурмових та наступальних дій у районах Володимирівки, Никанорівки, Миролюбівки, Новоекономічного, Проміня, Лісівки, Покровська, Удачного, Горіхового та Філії.



Південний фронт — під сильним тиском противника. На Олександрівському напрямку українські сили відбили 30 атак у районах Зеленого Гаю, Іванівки, Олександро-Града, Соснівки, Новогригорівки та Малинівки.

Скріншот: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку противник п'ять разів намагався прорватися поблизу Кам'янського, Плавнів та Степового.

Скріншот: Генштаб ЗСУ

За даними воєнблогера «PETRENKO ✙ Зведення», російським підрозділам вдалося увійти до східної частини Успенівки (Запорізька область), проте закріпитися вони не змогли — по них завдали ударів українські дрони.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Незважаючи на втрати, ворог продовжує тиснути на східну околицю селища та посилює штурми у районі Полтавки. Також повідомляється про бої в районі Олексіївки та просування російських військ уздовж лісосмуг у напрямку Новомиколаївки та ферми на Успенівському напрямку.

Нагадаємо, Сили оборони України відкинули російську армію поблизу сіл Нове Шахове та Кучерів Яр Донецької області.