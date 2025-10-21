Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
США та Росія відклали зустріч Рубіо і Лаврова
21 жовтня 2025, 09:59

США та Росія відклали зустріч Рубіо і Лаврова

Попередню зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо і міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим відклали. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Зустріч раніше анонсував президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним 16 жовтня. Тоді Трамп заявив, що радники високого рівня обговорять «можливе припинення війни Росії проти України». Делегацію США мав очолити Рубіо.

За даними джерел, зустріч перенесли через розбіжності в очікуваннях сторін — Москва і Вашингтон по-різному бачать умови припинення вторгнення РФ.

20 жовтня Рубіо і Лавров провели телефонну розмову, під час якої обговорили «наступні кроки» після контакту Трампа і Путіна. У Держдепі зазначили, що США розраховують на «довгострокове врегулювання» відповідно до бачення президента.

