Святогірська лавра: життя серед руїн та звуки дзвонів

Зі слідами обстрілів, але жива — так можна сказати про Святогірську лавру на Донеччині. Під час боїв у 2022 році кілька будівель монастиря постраждали: частково зруйновано дах, проте ремонт так і не розпочався. Фінансових можливостей немає, а бойові дії проходять зовсім близько, тому в масштабному відновленні поки що не бачать сенсу.



У Лаврі, як і раніше, живуть ченці. Під час боїв тут переховувалися місцеві жителі, а тепер приймають переселенців. Діють знамениті печери, вирубані в крейдяних скелях понад тисячу років тому. Відвідувачі можуть пройти разом із ченцями за маршрутом довжиною понад кілометр, що веде до вершини гори.



Якби не сліди ударів на стінах, можна було б подумати, що час тут зупинився восени 2021 року. Звуки вибухів перекриває передзвін. Лавру оточують доглянуті клумби з квітами, а у вольєрах гуляють павичі. Навколо — гори, ліс і звивистий Сіверський Донець, що створюють відомий пейзаж Святогірська.



Але варто придивитися — і стає помітно: частина набережної, оновленої напередодні війни, зруйнована. На горизонті видніється згорілий ліс. Туристів немає, пляжі Банного озера спорожніли, а берегова лінія річки замінована.

Святогірськ, колись популярний курорт, сьогодні залишається лише у пам'яті. А тиша Святогірської лаври — лише ілюзія мирного життя, яке колись мало місто, Донецька область і вся Україна до вторгнення російської армії.



