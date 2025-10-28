Опалювальний сезон розпочався: 13 регіонів України вже з теплом

В Україні стартував опалювальний сезон. Зокрема, 13 областей уже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.



За словами заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука, опалювальний сезон розпочався в умовах безпрецедентних атак на об'єкти енергетичної та теплової генерації.



«Об'єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щодня страждають від російських обстрілів. Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це, технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон. Хочу подякувати всім громадам, які досить виважено та економно підходили до початку опалювального сезону», — зазначив Костянтин Ковальчук.



Понад 55% об'єктів соціальної сфери вже під'єднано до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч навчальних закладів та понад 2 тисячі — закладів охорони здоров'я. Поступово тепло подається і в житлові будинки — сьогодні є часткове підключення в 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів.



Загалом для старту опалювального сезону до роботи було підготовлено понад 17,5 тисячі котелень та 17 тисяч кілометрів теплових мереж, з яких 340 км було замінено, проведено капітальні ремонти та заміни котлів.



Раніше ми писали, що Кабінет міністрів виділив 8,4 млрд гривень на імпорт газу для опалювального сезону для українців.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях