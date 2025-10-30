Після ракетного удару РФ в Україні почалися аварійні відключення світла

Наслідки обстрілу РФ.

Після масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України введено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі НЕК «Укренерго».



Відновлювальні роботи почнуться відразу після того, як дозволить ситуація з безпекою. Відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.



У компанії закликали українців стежити за повідомленнями своїх обленерго та економно використовувати електроенергію.

«Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її економно!», – зазначили енергетики.

Нагадаємо, за 29 жовтня російські війська вбили двох мирних жителів Донецької області – у Дружківці та Криворіжжі.