Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі

Рятувальники Запоріжжя працюють у зруйнованому будинку.

У Запоріжжі рятувальники витягли тіло літнього чоловіка з-під завалів житлового будинку, зруйнованого в результаті російського удару, повідомляє Головне управління ДСНС України в Запорізькій області.



Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини.



«За уточненою інформацією, кількість постраждалих становить не менше 15 осіб, з них 6 дітей», — підкреслили в ДСНС.



На місцях працюють усі екстрені служби міста.







Раніше повідомлялося, що в ніч на 30 жовтня російська армія кілька годин поспіль атакувала Запоріжжя та Запорізький район. По місту було випущено не менше 20 безпілотників і 8 ракет.