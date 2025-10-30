Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі
30 жовтня 2025, 11:25

Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів у Запоріжжі

Рятувальники Запоріжжя працюють у зруйнованому будинку. Рятувальники Запоріжжя працюють у зруйнованому будинку.

У Запоріжжі рятувальники витягли тіло літнього чоловіка з-під завалів житлового будинку, зруйнованого в результаті російського удару, повідомляє Головне управління ДСНС України в Запорізькій області.

Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини.

«За уточненою інформацією, кількість постраждалих становить не менше 15 осіб, з них 6 дітей», — підкреслили в ДСНС.

На місцях працюють усі екстрені служби міста.



Раніше повідомлялося, що в ніч на 30 жовтня російська армія кілька годин поспіль атакувала Запоріжжя та Запорізький район. По місту було випущено не менше 20 безпілотників і 8 ракет.

Місця
Запоріжжя Запорізький район
Інше
воєнні злочини РФ удар по цивільному населенню ракетний удар по Запоріжжю Атака БПЛА Шахед на Запоріжжя зруйнований будинок
Організації
ДСНС у Запорізькій області

