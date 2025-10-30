РФ завдала удару по енергетиці: по Запоріжжю запустили до 10 ракет

Рятувальники працюють на місці удару по Запоріжжю.

Основний удар російської атаки припав на Запоріжжя, Бурштин, а також окремі райони Львівської та Вінницької областей. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.

За його даними, по Запоріжжю запустили не менше десяти балістичних ракет, а також застосували близько трьох гіперзвукових «Кинжалів».

«Ударних БПЛА було помірна кількість — ніякої тисячі, яку так обіцяли, не було», — йдеться в попередньому звіті про нічну атаку.

Відзначається, що крилаті ракети запускали у два етапи: «Калібри» — з півдня, Х-101 — з півночі. Моніторинговий канал уточнює, що основною ціллю удару знову стала енергетична інфраструктура, однак, як і раніше, зафіксовані влучання в житлову забудову.

Знову Україна палає поки що "лідери світового порядку" не знають, як втихомирити одного терориста. А насправді всіх влаштовує ситуація. Запоріжжя.Рашисты ударили по 5 багатоповерхівках, гуртожитку та кілька приватних будинків. 1 людина загинула та 13 поранених, серед них 6 дітей. pic.twitter.com/zoO5rYxSd4 — ІnnКostenko&08.06.2022 (@InYv_Sergienko) October 30, 2025

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про перекидання стратегічних бомбардувальників на території РФ, що могло вказувати на підготовку до масованого ракетного удару.



Нагадаємо, після атаки російської армії в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії.