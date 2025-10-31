Українські дрони вночі атакували найбільшу ТЕЦ в Орловській області: у місцевих жителів зникло світло

Удар по Орловській ТЕЦ. Фото: кадр із відео

Вночі 31 жовтня безпілотники атакували ТЕЦ у місті Орел РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на геолокацію опублікованого відео з камер спостереження.



На відео з камер спостереження зафіксовані одразу два удари по ТЕЦ – на другій та 23 секундах відповідно. За даними OSINT-аналізу, перший удар прийшовся по відкритому розподільчому пристрою – це відкрита частина електричної підстанції або енергоблока, де здійснюється прийом, розподіл та передача електроенергії від генераторів станції до ліній електропередачі. Після цього у місті зникло світло.



Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку на ТЕЦ і заявив, що на її територію нібито «впали уламки збитих дронів, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання».



«Спеціалісти ведуть ремонтні роботи на магістральному трубопроводі ТЕЦ, пошкодженому внаслідок падіння БПЛА. У зв'язку з цим потрібно обмежити теплопостачання та гаряче водопостачання будівель у Радянському, Залізничному та Північному районах Орла», – сказав Кличков.



У Міноборони РФ заявили, що вночі російська ППО нібито «збила дев'ять українських безпілотників в Орловській області».



Орловська ТЕЦ – найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в Орловській області. Забезпечує як електропостачання, так і теплопостачання.

