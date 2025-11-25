Запуск «Калібрів» з Новоросійська потрапив на відео

На відео потрапив момент запуску російських крилатих ракет морського базування «Калібр» з порту Новоросійська. Кадри опублікував Telegram-канал Exilenova+.

Ось чому порт Новоросійські має бути знищений разом із усіма військовими кораблями. Це запуск ракет "Калібр" по Україні. До речі, саме цим і займався Британський і Французький флот у Чорному морі під час Кримської війни. У результаті тоді Росія втратила флот майже на 50 років. pic.twitter.com/yMWrMQnd4R — Енергія на кулі (@PowerNaShary) November 25, 2025



У ніч на 25 листопада 2025 року Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.



Окупанти атакували ударними БПЛА Київ, Київську, Одеську та Чернігівську області, а також запускали імітаційні дрони, які перетнули кордон Молдови та Румунії.

Крім того, РФ:

• запустила щонайменше чотири балістичні ракети «Іскандер» по Києву та області з Брянської області;

• застосувала близько чотирьох «Кинжалів» у напрямку Києва;

• атакувала крилатими ракетами морського базування «Калібр», запускаючи їх з рейду Новоросійська;

• використала щонайменше десять крилатих ракет наземного базування 9М727–729 «Іскандер-К» по Києву.



Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Також відомо про влучання в житлові будинки. Станом на ранок підтверджена загибель шести людей.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»