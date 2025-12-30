РФ масовано атакувала Одещину дронами: пошкоджено порт і завод

Наслідки обстрілу РФ.

Уранці російські війська здійснили чергову масовану атаку на Одеську область із застосуванням ударних безпілотників. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, в Одеському районі зафіксовано пошкодження об'єктів промислової та портової інфраструктури.



Зокрема, внаслідок влучань по промисловому підприємству зазнали ушкоджень порожні резервуари для зберігання рослинної олії. Відомо про одного постраждалого.



Крім того, пошкоджено цивільне судно, яке знаходилося на території порту. Займань не сталося, інформації про загиблих немає.

Раніше, 25 грудня російські війська знову атакували Одеську область, завдаючи ударів по портових та промислових об'єктах.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»