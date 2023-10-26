У Дружківці введено в експлуатацію залізобетонні укриття

У Дружківці з'явилися залізобетонні мобільні укриття на випадок загрози обстрілу. Фото: Дружківська ГВА

У жителів Дружківської громади Донецької області з'явилася можливість під час оголошення повітряної тривоги перечекати загрозу обстрілу у залізобетонних мобільних укриттях, які розташовані у трьох місцях. Про це повідомили у Дружківській міській військовій адміністрації.

Повідомляється, що залізобетонні захисні споруди, розраховані на 20 осіб, мають базові елементи освітлення та лавки.

Надалі на території громади планується встановити ще кілька мобільних укриттів, зазначили у Дружківській ГВА.

Міська військова адміністрація просить городян використовувати укриття за призначенням.