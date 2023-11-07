Перша група українців сьогодні евакуюється із Сектору Гази: посол розповів деталі

Сьогодні, 7 листопада, повинні евакуювати першу групу українців з території Сектору Гази. Співробітники посольства України вже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Укрінформ.



«Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази — 101 особа, і 367, які ми запросили, це узгоджені на евакуацію через Ізраїль», — зазначив він.



Корнійчук повідомив, що решту громадян України випустять у середу, 8 листопада.



Крім того, за його словами, на прохання України випустять громадян Молдови (51 особа).



«Все скоординовано поки що нормально. Сподіваюся, що у четвер закінчимо виводити всіх», — резюмував посол.



Зазначається, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектору Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.



Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ повідомляли, що цього тижня приїде до країни президент України Володимир Зеленський.