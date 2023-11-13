В окупованому Сватовому військові РФ застрелили свого підполковника — ЗМІ

Смерть підполковника ЗС РФ Сергія Савенка товариші по службі називають самогубством, але сім'я окупанта цьому не вірить.



Про це повідомляє Телеграм-канал «Люди Байкала».



Сергій Савенок із Шахтарська Донецької області. У 62 роки добровільно пішов на війну. У травні 2023 року приїжджав у відпустку, скаржився на службу і не хотів повертатися на фронт.

Фото: Телеграм-канал «Люди Байкалу»

Фото: Телеграм-канал «Люди Байкалу»

За два місяці сім'ї повідомили, що він застрелився в окупованому Сватовому. Дружина окупанта в це не вірить: через довжину зброї, з якої було зроблено постріл, зробити це самостійно практично неможливо. Юрист, який займається справою Савенка, вважає, що його застрелили товариші по службі, не слідство всю інформацію ігнорує.



Нагадаємо, 20-річний краматорець коригував вогонь окупантів у районі власного міста – його засудили до 8 років.