30 мешканців Запорізької області підозрюються у колабораціонізмі — Нацполіція

Згідно з інформацією внутрішньої безпеки Національної поліції України, 40-річна мешканка Мелітополя, яка очолила нелегітимну міліцію Запоріжжя, та 29 підлеглих підозрюються у колабораціонізмі.



Правоохоронці зібрали доказову базу щодо 30 мешканців Запорізької області, які працюють у «Головному управлінні внутрішніх справ» тимчасово окупованого Запоріжжя.

Колаборанти Запорізької області. Фото: Національна поліція

Раніше жінка працювала в юридичному відділі псевдооргану, але за відданість ідеї «руського міру» швидко стала головним «вартовим правопорядку». Крім цього, їй довірили почесну місію: провести реорганізацію правоохоронного органу під стандарти російського законодавства.



Окрім неї, скористалися можливістю будувати кар'єру у «народній міліції» ще 29 місцевих мешканців. Більшість із них несуть службу у підрозділах дільничних інспекторів, кадрового забезпечення, карного розшуку тощо.



Нині фігуранти виконують злочинні накази ворога та захищають інтереси кремлівської влади. Нагадаємо, що російські куратори колаборантів із СОТ Донецької області організували їм навчання у Сибіру.