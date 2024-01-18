У Слов'янську відновили роботу державні нотаріуси

Державні нотаріуси відновили роботу у Слов'янській громаді. Фото: Слов'янська МВА

Державні нотаріуси знову ведуть прийом у Слов'янській громаді. Про це сьогодні повідомила Слов'янська міська військова адміністрація.

Зазначається, що відтепер Перша та Друга державні нотаріальні контори працюють за однією адресою: вул. Центральна, 31. Жителі Слов'янської громади можуть звертатись до обох – послуги надаються незалежно від місця проживання.

«Прийом ведуть державні нотаріуси Надія Іванівна Макарова (Перша Слов'янська нотаріальна контора, тел. 050 4784141) та Тетяна Петрівна Грецька (Друга Слов'янська нотаріальна контора, тел. 066 3226897), прийом ведеться з вівторка по суботу, з 9:00 до 15:00», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що більшість питань, з якими громадяни звертаються до державних нотаріальних контор, стосується оформлення спадщини. При цьому багатьох городян турбує – що сталося з тими справами, розгляд яких було вимушено припинено через повномасштабну війну. Нотаріуси заспокоюють: на щастя, усі документи збереглися, тож громадяни можуть звертатися до них для завершення розпочатих дій.