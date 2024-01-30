У розвідці Британії нарахували п'ять випадків, коли РФ «бомбила» свої міста

Розвідка Великобританії нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ «скидали» бомби на російські населені пункти. Про це йдеться у доповіді британського Міноборони.



Оборонне відомство посилається на повідомлення російського телеграм-каналу Astra, який проінформував про два інциденти зі скиданням авіабомб ФАБ-250 на російські села Білгородської області.



«Одна з них упала на ферму в Постникові, а друга – на вулицю у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 цивільних осіб у радіусі 500 метрів», — йдеться у повідомленні.



Це вже четверте випадкове скидання російських боєприпасів на власну територію цього місяця. Загалом це вже п'ятий випадок за рік, а найперший стався 20 квітня 2023 року у Білгороді.



За словами британських аналітиків, неможливо стверджувати, чи трапляються такі інциденти через погані процедури озброєння літака перед вильотом або через погане виконання екіпажем своїх обов'язків під час польоту.



Нагадаємо, після втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 Росія обережніше використовує інший А-50, а розвідка Міністерства оборони Великобританії практично переконана, що він уже лежить на дні Азовського моря.