Майже 20 людей постраждали від рук окупантів на Донеччині за добу

Російські окупанти минулої доби, 3 березня, обстрілювали Донецьку область. Внаслідок ударів 19 цивільних постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 3 березня росіяни поранили 19 жителів Донецької області: 16 у Кураховому та 3 у Покровську», — написав він.





З початку широкомасштабної війни на Донеччині загинули 1875 людей, ще 4660 людей – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу окупантів у деяких районах Покровська немає газопостачання через пошкодження підземного газопроводу.