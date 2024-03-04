Москва вестиме переговори тільки з новим керівництвом України — Медведєв

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на Всесвітньому фестивалі молоді 4 березня заявив, що нинішня влада України навряд чи здатна на конструктивні переговори. Тому Москва зможе сісти за стіл переговорів лише з новим українським керівництвом. Про це повідомило інформаційне агентство «Інтерфакс».

За словами Медведєва, діалог Москви та Києва можливий лише з урахуванням визнання українською стороною якихось «нових реалій на землі» — землі, від якої РФ не збирається відмовлятися.

«Всі чудово розуміють: ми ніколи не відмовимося від наших земель. Тому переговори з якимись новими людьми можливі, на мою думку, тоді, коли вони визнають реалії, що склалися на землі внаслідок дії наших доблесних збройних сил», — сказав Медведєв.

Заступник голови Ради безпеки РФ також відгукнувся про формулу миру президента України Володимира Зеленського та інших мирних ініціатив Києва. На думку Медведєва, всі розмови українського керівництва у такому контексті ведуться для того, щоб отримати більше озброєння від західних союзників.

Раніше у Києві та Москві прокоментували можливості домовитися про завершення війни навесні 2022 року.