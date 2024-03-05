На Херсонщині окупанти голосують на псевдовиборах замість місцевих жителів

На лівому березі Херсонщини окупанти під виглядом місцевих жителів голосують кілька разів на фейкових «виборах» президента РФ. Про це повідомили активісти партизанського руху «Жовта стрічка».

«Активісти руху «Жовта стрічка» повідомляють, що через низьку явку на фейкових виборах окупанти почали залучати мобілізованих російських солдатів. Вони перевдягаються у цивільний одяг та голосують на виборчих дільницях, наче місцеві. Це було зафіксовано у населених пунктах Каховського району, біля Олешок, Іванівці та у Нижніх Сирогозах», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що «виборчі дільниці» на окупованих територіях назвали іменами бойовиків «ДНР».