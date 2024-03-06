У Сумах безпілотники РФ атакували житлові квартали: пошкоджено будинки та легкові автомобілі

Атака БПЛА на Суми. Фото: ДСНС

Сьогодні, 6 березня, вночі, на житлові квартали м. Суми було здійснено атаку російських безпілотників, внаслідок ударів пошкоджено будинки та автомобілі. Про це повідомляє управління ДСНС у Сумах.







«Рятувальники одразу розпочали ліквідацію наслідків ударів одночасно за трьома різними адресами. Довелося приборкувати загоряння трьох квартир на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку», - підтвердили в ДСНС.



За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали житлові будинки та легкові автомобілі, рятувальники оглянули територію та надали різну допомогу громадянам.



Також співробітники ДСНС на базі наметів розгорнули два пункти незламності для обігріву населення. У Сумській ОВА нарахували три «прильоти» в області.



«Сьогодні вночі Суми атакували БпЛА типу "Шахед". На жаль, є три прильоти у різних частинах міста», — уточнили чиновники.



Нагадаємо, Україна сьогодні вночі, 6 березня, в чергове потрапила під масований удар РФ. Зокрема, нашу країну атакували п'ять ракет та 42 ударні дрони-камікадзе.