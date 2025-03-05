Росія за три роки війни застосувала понад 6900 боєприпасів з хімічними речовинами — Міноборони

За три роки повномасштабної війни рф використала понад 6900 боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами. Фото: Міноборони

Російська армія з початку широкомасштабного вторгнення застосувала проти Сил оборони вже понад 6900 боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.



«Підтверджено вже понад 6 900 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини», — йдеться в повідомленні.



За словами заступника начальника Головного управління протимінної діяльності Валерія Вебера, медики надали допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною.



Раніше ми писали, що російська армія лише за тиждень запустила по Україні майже 1050 БПЛА, майже 1300 авіаційних бомб і 20 ракет.