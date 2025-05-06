У дитсадку Єкатеринбурга розіграли сценку з «похоронкою»

У російських школах дітей привчають отримувати «похоронки». Фото: кадр із відео

У дитячому садку №46 Єкатеринбурга під час ранку діти розіграли сценку з врученням «похоронки» - сповіщення про загибель солдата. Відповідне відео опублікував телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».



Інсценування викликало бурхливу реакцію в соцмережах: користувачі ставлять запитання про доцільність таких сюжетів у дитячих заходах.



Багато хто називає це проявом мілітаризації дитинства і дивується, як такий сценарій міг дістати схвалення з боку вихователів і батьків.

Реакція користувачів під відео. Фото: скріншот