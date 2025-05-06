У дитсадку Єкатеринбурга розіграли сценку з «похоронкою»

У дитячому садку №46 Єкатеринбурга під час ранку діти розіграли сценку з врученням «похоронки» - сповіщення про загибель солдата. Відповідне відео опублікував телеграм-канал «Маріуполь.Спротив».
Інсценування викликало бурхливу реакцію в соцмережах: користувачі ставлять запитання про доцільність таких сюжетів у дитячих заходах.
Багато хто називає це проявом мілітаризації дитинства і дивується, як такий сценарій міг дістати схвалення з боку вихователів і батьків.
Реакція користувачів під відео. Фото: скріншот
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