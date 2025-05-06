У Комишанах через обстріл РФ загинула 55-річна жінка

Через російську атаку загинула мешканка Комишан. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Близько 11:00 ворог завдав артилерійського удару по населеному пункту. Унаслідок обстрілу смертельні поранення отримала 55-річна жінка.



«Мої співчуття рідним і близьким», - написав голова обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, троє людей загинули й 15 дістали поранення в Донецькій області за добу через російські обстріли.