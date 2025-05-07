У Києві через атаку «Шахедів» загинула сім'я зооволонтерів

Кіт постраждав унаслідок атаки «Шахедів». Фото: кадр із відео

Сьогодні внаслідок атаки «Шахедів» на Київ на вулиці Табірній загинула сім'я зооволонтерів. Про це повідомила Kyiv Animal Rescue Group.







Рятувальники виявили тіла двох людей і п'яти котів. Під вікном знайшли вцілілого кота з важкими опіками та ураженням легенів — його, ймовірно, викинуло вибуховою хвилею.



Зоозахисники терміново госпіталізували постраждалу тварину до клініки, де вона зараз перебуває в кисневій камері. Kyiv Animal Rescue Group просить допомоги для його порятунку.

Нагадаємо, сьогодні Київ зазнав комбінованої російської атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками.