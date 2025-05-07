У Києві через атаку «Шахедів» загинула сім'я зооволонтерів

Сьогодні внаслідок атаки «Шахедів» на Київ на вулиці Табірній загинула сім'я зооволонтерів. Про це повідомила Kyiv Animal Rescue Group.
Рятувальники виявили тіла двох людей і п'яти котів. Під вікном знайшли вцілілого кота з важкими опіками та ураженням легенів — його, ймовірно, викинуло вибуховою хвилею.
Зоозахисники терміново госпіталізували постраждалу тварину до клініки, де вона зараз перебуває в кисневій камері. Kyiv Animal Rescue Group просить допомоги для його порятунку.
Нагадаємо, сьогодні Київ зазнав комбінованої російської атаки балістичними ракетами та ударними безпілотниками.
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